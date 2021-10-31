سجعان قزي: الكلام عن استقالة وزير أصبح خلفنا والحكومة اليوم بحكم المستقيلة

أكد الوزير السابق سجعان قزي في حديث لـ”وهلق شو” عبر “الجديد” أن “البطريرك يريد أن تبادر الدولة اللبنانية وتتخذ إجراءً من شأنه أن ينزع الفتيل أولاً لنبدأ الحوار لاحقاً”، مشيراً إلى أن “الحديث عن استقالة وزير أصبح خلفنا والحكومة اليوم بحكم المستقيلة”.

وأضاف: “لا أعتقد أن الإتصالات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي ستؤدي إلى نتائج إيجابية، وأعتقد أن الوضع اللبناني سيزداد سوءاً ولا أحد يعلم أين سيستقر وما إذا كان سينتقل إلى الشارع”.









وتابع: عندما تنتقل الأزمة من أزمة إلى بين لبنان والسعودية إلى أزمة بين حزب الله والسعودية فإن أميركا ستكون مع السعودية.