عبدالله بوحبيب: لا نتفهم القساوة السعودية.. وأخاف على جورج قرداحي أن يكون “كبش محرقة”!

أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في حديث لـ”وهلق شو” أنهلم يعد هناك وجود للخلية التي “انتهى أمرها” نتيجة فشلها ونحن الآن على اتصال مع الرئيس ميقاتي، الخلية فشلت لأن الأزمة أصبح أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضاً.

وأَضاف: هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار “وما عملنا حوار”، أخاف على جورج قرداحي “أنو يطلع كبش المحرقة” والاحتمال لا يزال موجوداً، مؤكداً أن “الحكومة باقية وبحسب ما علمت من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها”.









وتابع بوحبيب: قبل اجتماعنا تواصلنا مع مسؤولين أميركيين واللقاء مع القائم بالأعمال كان تتمة لهذه الإتصالات التي كانت مع دول مؤثرة في المنطقة ليتم حل الأزمة بشكل مستدام، وأقول لوزير خارجية السعودية “الحزب مكوّن أساسي في لبنان لكنه ليس كل لبنان ولا يهيمن على لبنان”.

وأردف: لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار

وختم بوحبيب حكومياً: “هذه الحكومة تواجه المشاكل منذ تأليفها لذلك هي غير قادرة على الإجتماع لإتخاذ قرار موحد بما يخص الوزير قرداحي”.