ضاحي خلفان ينتقد وسائل الإعلام الخليجية على خلفية أزمة تصريحات قرداحي

علق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عبر سلسلة منشورات في تويتر، على الأزمة الحاصلة بين لبنان ودول خليجية.

وقال خلفان إن “69% من العرب يرون أن (وزير الإعلام اللبناني) جورج قرداحي وزير إعلام غير صالح للبنان”.









وانتقد وسائل الإعلام الخليجية ووجه إليها اللوم لأنها “تتفنن في صناعة الأعداء بعد تلميعهم إلى حد مبالغ فيه، رغم أن خريجي الإعلام في الخليج كثر، ومن جامعات عريقة” في إشارة إلى عمل قرداحي سابقا في قناة أم بي سي.

وأضاف أن “الإعلام الخليجي مخترق من جماعة حزب الله وغير حزب الله. ومن يمتلك برامج الإعلام يمتلك الزمام”.

ورأى أن “(..) لبنان البلد الجميل، أصبح لعبة في يد (زعيم حزب الله) حسن نصر الله”.