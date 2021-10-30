بو حبيب: لم يطلب من قرداحي رسميا الاستقالة

أكّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أنه لم يُطلب رسميا من وزير الإعلام جورج قرداحي تقديم استقالته، بعد التصريحات التي أدلى بها ضد السعودية والإمارات.

وبحسب بو حبيب، فإن قرداحي قال إن مصلحة لبنان قبل مصلحته لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير.









وتحدث في مقابلة تلفزيونية عن تعقيدات كثيرة في الأزمة، مشيراً الى أن الرئيس نجيب ميقاتي أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة.

وأوضح أن الحكومة تحاول حل الأزمة مع الحفاظ على مصلحة لبنان وصداقته مع دول الخليج، مؤكداً أنه من غير الوارد أن يحجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة في هذا التوقيت.

واكد اننا “لن نقطع علاقاتنا بالدول العربية الشقيقة التي سحبت سفراءها”.