خطوات تصعيدية بحق سفراء لبنان في دول التعاون الخليجي

كشف مصدر مقرّب من مجلس التعاون الخليجي لـmtv انه سيتم طرد جميع سفراء لبنان من دول مجلس التعاون في الساعات القليلة المقبلة

في سياق متصل، افادت “صوت لبنان 100.5 ” ان “مجلس التعاون الخليجي يحضّر لاجتماع طارىء لأعضائه، وطرد سفراء لبنان من الدول الأعضاء أمر وارد”.









الى هذا، قال مصدر سعودي لـmtv ان “الأزمة الدبلوماسية الحادة ستؤدي الى عزلة لبنان عربياً ولا زلنا في البداية”.

وقال مصادر خليجية لـ”النهار” ان “عقوبات اقتصادية خليجية كبيرة تنتظر لبنان، ما يطرح السؤال حول وظيفة الحكومة الحالية ومصيرها، وهي التي وعدت بالانفتاح على العرب للإنقاذ”.

توازيا، قال مصدر مقرّب من مجلس التعاون الخليجي لـmtv : ان “العقوبات لن تقتصر على سياسيين إنما ستشمل أيضا رجال أعمال مقربين من السلطة في لبنان والخارج بالاضافة الى إدارات ومؤسسات وكيانات رسمية لبنانية”.

وافاد مصدر لـmtv ان مغادرة السفير السعودي وليد بخاري من الأراضي اللبنانية ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة .

يشار الى ان المملكة العربية السعودية اعلنت مساء اليوم عن استدعاء سفيرها في لبنان وليد بخاري والطلب من سفير لبنان مغادرة اراضيها خلال 48 ساعة.