الخزانة الاميركية: تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل ١٢٠ مليون دولار أميركي خارج لبنان

فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على كل من رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب جميل السيد، مشيرةً إلى أنهم ساهموابنشاطهم إلى انهيار الحوكمة الجيدة ودولة القانون واستفادوا من الفساد في لبنان واغتنوا منها على حساب الشعب اللبناني ومؤسساتالدولة.

وأكدت مديرة “الأوفاك” في وزارة الخزانة الأميركية اندريا غاكي أن هذه الإجراءات تهدف إلى معاقبة من استفاد بطريقة غير شرعية منموسسات الدولة والقانون في لبنان.









وتوضح وزارة الخزانة الاميركية في بيانها إلى أنه تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل ١٢٠ مليون دولارأميركي خارج لبنان لاستثمارها، للإغتناء وهو وشركاؤه.