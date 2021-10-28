في أكبر قضية طلاق ببريطانيا.. توقعات بحصول الأميرة هيا على أكثر من نصف مليار دولار من محمد بن راشد

قالت صحيفة “التايمز” في تقرير لمراسلها ديفيد براون إن أكبر قضية طلاق في تاريخ بريطانيا بدأت يوم الأربعاء، حيث وصلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، 47 عاما إلى المحكمة مطالبة بحصة من ثروة حاكم دبي.

وتطالب الأميرة هيا بتسوية مالية بعد انهيار زواجها من حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد المكتوم، 72 عاما. وأضافت الصحيفة أن جلسة استماع ستعقد على مدى 10 أيام في المحكمة العليا برئاسة القاضي مور ستقرر حجم المبلغ الذي ستحصل عليه الاميرة وولديها. وقال إن تفاصيل الاستماع، الذي سيجري أمام الصحافيين لا تزال سرية حتى هذا الوقت، لكن الخبراء يتوقعون قبل بدء التسوية المالية إنها قد تزيد عن الـ 450 مليون جنيه إسترليني (615 مليون دولار) التي منحتها محكمة بريطانية عام 2017 إلى تاتانيا أخميدوفا، زوجة الملياردير الروسي السابقة فرخد اخميدوف، وتم تخفيض المبلغ إلى 150 مليون في شهر تموز/يوليو.









وتمثل الأميرة المحامية البارونة المحافظة شاكلتون التي تضم قائمة زبائنها في قضايا الطلاق الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني. وكان قاض بارز قد أصدر في الشهر الماضي قرارا أدان فيه الشيخ المكتوم بتهمة التجسس على هتف الأميرة وفريق المحامين الذين يدافعون عنها بمن فيهم شاكلتون وكذا الطاقم الأمني. ورفض الشيخ محمد قرار القاضي. وكانت الأمير هيا، وهي أصغر زوجات الشيخ الست قد هربت إلى لندن مع ولديها في عام 2019 بعدما اتهمها بعلاقة مع حارسها البريطاني.