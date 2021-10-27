قرداحي: المقابلة التي نشرتها بعض المواقع تعود الى آب الماضي ولم اقصد باي شكل الاساءة للسعودية او الامارات

أصدر وزير الإعلام جورج قرداحي بياناً جاء فيه: “منذ صباح اليوم، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج “برلمان الشباب”، وورد فيها كلام لي عن حرب اليمن، وقد ركزت هذه الوسائل الاعلامية على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن انفسهم في وجه العدوان الخارجي، لذلك اود ان أوضح ما يلي :

أولًا، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب الماضي.. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي ..









ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.

ثالثاً، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آتٍ لقمع الاعلام ..

رابعاً، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما ..

خامساً، عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكلّ من السعودية والامارات”.