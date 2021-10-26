جورج قرداحي يريد انقلابا عسكريا.. فرضية تقسم اللبنانيين إلكترونيا

سلّطت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن تمنّيه حدوث انقلاب عسكري في لبنان الضوء على الجيش اللبناني، وأعادت إلى الواجهة فرضية الانقلاب العسكري بوصفها “حلاّ لإنقاذ لبنان”.

وحل قرداحي ضيفا في برنامج “برلمان شعب”، ليؤكد في جلسة استجوابه أنه يتمنى حدوث انقلاب عسكري مؤقت في لبنان لمدة 5 سنوات. وقال عندما سألته وصال إدبلا إحدى المشاركات بالبرنامج: هل يتمنى حدوث انقلاب عسكري في لبنان، “يا ريت بيصير انقلاب في لبنان. بس يكون انقلابا مؤقتا لحتّى ينظم الحياة السياسية، انقلاب لمدة 5 سنوات فقط حتى يدافع عن حقوق الناس. ثم يعيد السلطة إلى الشعب”.









أصوات اللبنانيين تتعالى على مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد أن الجيش هو الحل لإنقاذ ما بقي من بلادهم

وردّت عليه وصال بأنه لا يوجد ما يعنيه بقوله “انقلابا منظما” مستشهدة بما حدث في مصر. ولكنّ قرداحي أجاب بأن “30 يونيو كانت ثورة أيضا”. في إشارة منه إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جاء باختيار شعبي.

وقسمت تصريحات قرداحي اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين من رآها تصريحات “مراهق سياسي” إذ لا يوجد انقلاب مؤقت، كما أن الأمر يبدو مستحيلا في بلد طائفي مثل لبنان، وبين من لا يخفون تحمّسهم لاستنساخ كل انقلاب عسكري يحصل في البعض من الدول في بلادهم ليخلّصهم من الطبقة السياسية الفاسدة التي “رمتهم في جهنم”. وعلق مغرد على الانقلاب الحاصل في السودان: