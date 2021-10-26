الجهود المصرية تتواصل للتهدئة بين فتح وحماس

خاص – بيروت أوبزرفر

تقابل الجهود السياسية المصرية للوساطة بين فتح وحماس بارتياح في رام الله. وقالت تقارير صحفية فلسطينية أن حركة حماس التزمت بوقف التحريض الإعلامي ضد السلطة الفلسطينية ، وتجنب أي مواجهات مع قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.









من ناحية أخرى وفينا له صله بالوضع السياسي الداخلي حذرت وزارة الداخلية الفلسطينية من محاولات حركة حماس لتعطيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية ، وأشار مصدر فلسطيني مسؤول أن الاستعدادات الأن تجرى على قدم وساق في مختلف الفصائل الفلسطينية لصياغة قوائم المرشحين ، وهي القوائم التي تحدث الان مع دقة هذا الاستحقاق الانتخابي.