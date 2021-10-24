في العهد القوي… الحمير تنقل الطلاب الى المدارس في لبنان!

دفعت الازمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة النقل في لبنان، بعض اللبنانيين الى اختيار الحمير وسيلة لنقل اولادهم الى المدارس.

وانتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لبنانيين اثنين يمتطيان حمارين، والى جانبهما خمسة أطفال، أثناء رحلة ايصالهم الى المدرسة.









وقال ناشطون ان الفيديو صور في منطقة البقاع في شرق لبنان، ولم يُعرّف الرجلان عن اسمَيهما، إلا أنّ أحدهما قال إنّهما مضطرّان إلى نقل أبنائهما إلى المدرسة على الحمير، لأنّ بدل النقل بالحافلة صار باهظاً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وقيمته نحو مليون ليرة لبنانية عن كلّ تلميذ.

وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان خلال عام واحد أكثر من عشرة أضعاف، على ضوء ارتفاع أسعار الدولار ورفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

ووصف ناشطون المشهد بأنّه يعكس حجم تردّي الأوضاع المعيشية في البلاد، والواقع الذي وصل إليه اللبنانيون في ظلّ الانهيار الاقتصادي والمعيشي. وقد حمّل هؤلاء الناشطون المسؤولية إلى السياسيين.

وقال رجل يتحدث في الفيديو: “عدنا 100 عام إلى الوراء، وها نحن نستخدم الدواب (…) الحمد لله على أيّ حال”.