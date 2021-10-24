رعد لجعجع: انت المحرّض لاعدائنا ضدنا… كلامك هراء وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط

شدّد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، على أن “من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ، والمرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاض خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق”.

كلام رعد جاء خلال رعايته حفل إطلاق مركز الفردوس للتنمية والإرشاد الزراعي، لمناسبة المولد النبوي في بلدة تول الجنوبية، في حضور النائب ياسين جابر، مسؤول منطقة الجنوب الثانية في “حزب الله” علي ضعون، المدير العام لمؤسسة “جهاد البناء” محمد خنسا، محافظ النبطية ممثلا بصادق اسماعيل، رئيسة دائرة التعاونيات الزراعية في محافظة النبطية هدى عباس، فاعليات ومهتمين.









وأضاف: “اعترض على من خرجوا بالمسيرة، معتبرا أنهم باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء”.

وتابع: “أما استدعاؤه (سمير جعجع) لدى المحكمة العسكرية فيحق له ان يرفض المثول أمامها”، متسائلا “أي صدقية لديك؟”، معتبراً أن “كلامه هراء، وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، ويقومون بكل شيء كي يسترون عنصريتهم”.

وختم رعد: “يجب أن تقال الحقيقة بوضوح، إنكم بعد لم تنتفعوا ولا تقبلون بشراكة أحد في هذا البلد، وللأسف أنتم أسباب هذه الازمة، وأنتم المحرضون لأعدائنا ضدنا، هذا ما يجب أن يقال، وعلينا أن نوضح للناس هذه الحقيقة”.