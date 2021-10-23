بالفيديو… حاكم محافظة إيراني يتعرض لصفعة على وجهه أثناء تنصيبه

تلقى حاكم محافظة “أذربيجان الشرقية” شمال غربي إيران زين العابدين خُرَم، صفعة قوية على وجهه أثناء حفل تنصيبه، بحضور وزير الداخلية أحمد وحيدي.

وصعد شخص، تبين لاحقا أنه عسكري، إلى المنصة أثناء كلمة خُرَم، القائد السابق بالحرس الثوري، قبل أن يوجه له صعفة قوية على وجه.









وخلال حديثه للتلفزيون الرسمي، السبت، قال خُرَم إنه تعرض للاعتداء بسبب تلقي زوجة الرجل المعتدي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على يد ممرض، ما دفعه للاعتداء.

وأشار إلى أنه لا يعرف الشخص المتعدي، وأنه سامحه ولن يتقدم بشكوى ضده.

وذكرت النيابة العامة بمدينة تبريز، في بيان، أنها فتحت تحقيقا بحق المعتدي الذي ينتمي إلى الحرس الثوري.

كما أعرب الحرس الثوري، في بيان، عن دعمه لخُرَم، مؤكدا أن سيتخذ إجراءات قانونية بحق الشخص المذكور.