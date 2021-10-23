جهود قطرية على حماس للقبول بالصيغة الإسرائيلية لرفع المعاناة عن أبناء غزة

خاص – بيروت أوبزرفر

قال مصدر فلسطيني مسؤول أن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا يتلخص في نقل بضائع إلى قطاع غزة بقيمة 8 ملايين دولار ، من وقود وطعام ومن خلال بيعها ستمول حركة حماس الرواتب بدلاً من ادخال حقائب الاموال ،تشير التقديرات إلى أن القضية ستحل في غضون أيام.









وأضاف المصدر أن موظفو الأمن العام يضغطون ، خلف الكواليس ، على قيادة حماس في غزة لقبول العرض القطري الإسرائيلي بالسماح بدخول البضائع إلى غزة ثم بيعها للحصول على أموال نقدية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وصرح المصدر ان هناك شعورا بأن حركة حماس تتلاعب بما يسميه الفلسطينيين في القطاع، ممن يعانون بسبب الأزمة المادية التي يتعرضون لها ، الأمر الذ يزيد من دقة هذه الأزمة.