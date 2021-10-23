هل تصبح بيانات اللبنانيين متاحة لمن يدفع أكثر

أثار اقتراح وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم زيادة إيرادات وزارة الاتصالات عبر بيع بيانات المستخدمين إلى الشركات الخاصة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن هاشتاغ حمل اسم الوزير.

وبدا الوزير مزهوّا باللجنة التي اقترحت الحكومة تشكيلها، في السادس من أكتوبر، تحت اسم “لجنة دراسة موضوع تزويد الأجهزة الأمنية والعسكرية بحركة الاتصالات الكاملة”. وأكمل التسويق لخطته التي تضرب خصوصية وأمن المستخدمين عرض الحائط، حيث ربطها بالموسم الانتخابي المقبل والشركات الإعلامية. وقال في تصريح إعلامي “نمتلك الكثير من المعلومات.. وأنشأنا لجنة أمنية لمعرفة نوع الداتا التي يمكن عرضها للبيع”. وقال “قادمون على موسم انتخابات. يمكن بيع معلومات عن حجم الناس على طريق سريع في توقيت معين. يمكن بيعها لشركات خاصة إعلانية داخل لبنان”. وأضاف “نحن مُجبَرون على البحث عن مداخيل إضافية للقطاع”.









والبيانات الشخصية قانونا، هي جميع أنواع المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي، والتي يمكن أن تمكّن من التعريف به على نحو مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عن طريق المعلومات متعددة المصادر أو التقاطع في ما بينها، وهي البيانات التي تتعلق بهوية الشخص البدنية والفيزيولوجية والنفسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأثار تصريح الوزيرعاصفة جدل في لبنان.

ويؤكد خبراء أن داتا اللبنانيين “مكشوفة أساسا لوزارة الاتصالات ولشركتي مقدمي الخدمات تاتش وألفا، وللأجهزة الأمنية بطبيعة الحال”. إلا أن إعلان قرم أخيرا عن بيع البيانات لا يمكن أن يكون مقبولا لعوامل عدة، أهمها العامل المرتبط بحماية البيانات وسريتها كحق أساسي من حقوق المستخدمين الذي تدور بسببه معارك حقوقية كبيرة في مختلف أرجاء العالم.

ويخشى في لبنان رفع أسعار الإنترنت والاتصالات، خاصة أن الإعلان عن ضريبة على تطبيق واتسآب أشعل احتجاجات المواطنين عام 2019 الذين ملأوا الشوارع من شمال البلاد إلى جنوبها، حتى في البقاع شرقا، وطالبوا بإسقاط النظام السياسي كاملا. وسخرت مغردة: