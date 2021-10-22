رئيس جهاز أمني يخشى الاغتيالات… وهل جعجع بخطر؟

لا يخفي رئيس جهاز أمني خشيته من حصول اغتيالاتٍ سياسيّة. يقول إنّه “يخشى”، من دون أن يوضح إذا كان الأمر مبنيّاً على معلومات وتقارير، أم فقط على تحليل.

يشير رئيس الجهاز الى أنّ ملف أحداث الطيونة لم يُختَم بشكلٍ نهائي. يقول إنّ هذه الأحداث قد تستمرّ بشكلٍ بآخر، أي عبر اغتيالات تستهدف سياسيّين، خصوصاً أنّنا في مرحلة دقيقة: كباش طائفي، حوادث أمنيّة متفرّقة، خلاف حول التحقيق في انفجار المرفأ وقرب موعد الانتخابات النيابيّة…









يتزامن تخوّف رئيس الجهاز الأمني مع كلامٍ مبنيٍّ على تحليل، أقلّه حتى الآن، عن تهديد أمني يستهدف رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع.

ويقول مصدر في “القوات”، لموقع mtv، إنّ “الحزب لم يتلقّ معلومات عن تهديد أمني مباشر قد يستهدف رئيسه، لكنّ الاغتيال يحصل من دون سابق إنذار، ولا ننسى اغتيال الناشط لقمان سليم منذ أشهر، علماً أنّ الاغتيالات لم تتوقّف بسبب قرار قضائي أو إجراء أمني بل لأنّ من يقف وراء الاغتيالات هو من يحدّد التوقيت”.

ويشير المصدر الى أنّ “رئيس “القوات” يتشدّد في الإجراءات الأمنيّة التي يتّخذها منذ سنوات، ولا يرتبط هذا الأمر بما حدث أخيراً في عين الرمانة، بل بواقع أنّ لبنان ساحة للاغتيالات التي تنفّذ بشكلٍ احترافي ومن يقف وراءها معروف، وإن لم تتوفّر أدلّة دامغة ضدّه باستثناء ما حصل في المحكمة الدوليّة في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري”.

وتابع: “اذا وضع هذا الفريق المنظّم هدفاً للاغتيال قد ينجح وقد لا ينجح في ذلك، من دون أن يأبه لتداعيات فعلته”.