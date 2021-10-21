ألبوم صور لضحايا المرفأ على جدار بيروت التذكاري

سيُنظر دائمًا إلى ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويتم تذكّرهم بفضل جدار تذكاري يضم العشرات من اللوحات رسمها الفنان الأميركي برادي بلاك المقيم في بيروت منذ 2015.

وأمضى بلاك حوالي أربعة أشهر في رسم صور بالأبيض والأسود لـ220 ضحية، وقال “كل ما يمكنني فعله هو أن آمل أن يتم تلقيها بالطريقة التي كان من المفترض أن تكون وأن ذلك يساعدهم بطريقة ما”.









وأضاف “إن التعليقات كانت إيجابية ومشجعة حتى الآن، لقد سمعت الكثير من العائلات تعرب عن تقديرها الكبير للعمل”.

وفي اليوم الرابع من كل شهر منذ الانفجار، يتجمع أهالي الضحايا للاحتجاج ورفع صور أحبائهم الذين فقدوا. وشهد بلاك العديد من هذه التجمعات التي ألهمته للقيام بالمشروع، قائلا “إن فن التغيير لعب دورًا حيويًا في المشروع”.

وتعاون البلاك في هذا المشروع مع معهد فني يسمى “فن التغيير” في بيروت.