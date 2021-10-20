أويس مخللاتي نادم على مشاركته في مسلسل “الهيبة” وعاتب على تيم حسن

في أول تعليق له بعد استبعاده عن الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة- الجبل” أكد الفنان السوري أويس مخللاتي، أن زميله تيم حسن تخلّى عنه وطعنه نتيجة عدم تدخل أي أحد من زملائه لحل الخلاف مع الشركة المنتجة، وتحديداً تيم الذي تربطه به علاقة صداقة.

وعبّر مخللاتي في أحاديث تلفزيونية عن ندمه على تجسيده شخصية “صخر” في مسلسل “الهيبة” في أجزائه الأربعة الماضية، وانتقد بشدة رسالة المسلسل، مشيراً إلى “أنها غير جيدة وتعتبر استرخاصاً لثقافة الجمهور”، محمّلا في الوقت عينه الكاتب وشركة الإنتاج والقناة مسؤولية هذه الثقافة.









ورأى أنه “من الجيد وضع رقابة عليه وجعل المسلسل لمن هم فوق الـ30 من العمر”، سائلاً “عن الثقافة التي يقدمها المسلسل لجيل يعيش أساساً في الحرب”، وقال باستغراب: “ماذا قدّم صخر للمجتمع وللجيل المقبل؟ قدّم تاجر مخدرات وسلاح”.

وأكد مخللاتي أنه “لم يتلق أي اتصال رسمي من الشركة المنتجة بإنهاء دوره في الجزء الخامس والأخير”، لافتاً إلى أنه “عرف بإنهاء دور صخر من خلال صورة قبره التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي”.