بزري: هذه حكومة التحضير للإنهيار الكبير!

إعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، أن الحكومة الحالية هي حكومة التحضير للإنهيار الكبير والنأي بالنفس عن كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون في معيشتهم ورزقهم وأمنهم ومستقبل عائلاتهم”.

وأضاف: “نسمع الكثير من الأصوات من هنا وهناك، ولكننا لم نسمع حتى الآن أي تصريح مسؤول من هذه الحكومة التي مضى على وجودها في سدة المسؤولية فترة غير قصيرة من الزمن، ولم نلمس أي شيء إيجابي أو محاولة جدية لحل الأمور التي تعوق حياة الناس والتي تؤثر على معيشتهم وتهدد أمنهم” .









وختم مشيرا إلى “وجود فشل كبير على مختلف الصعد سواء أكان منها الأمنية، والسياسية، وصولا للإقتصادية، والإجتماعية والحياتية”، موجها الدعوة للبنانيين “للتحرك الجدي والسريع قبل فوات الأوان ضد هذه الحكومة ومن يقف خلفها، فالأمور لا تنتظر، ولن تنتظر حتى موعد الإنتخابات النيابية القادمة المفصلة أساسا على قياس القوى السياسية التي أمعنت في إفلاس البلاد ونهب ثرواتها”.