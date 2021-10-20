ابن بلدة كفرزبد البقاعية.. اللبناني الطموح وائل شكر يبدع في إطلاق مطعم “كستنا” في الكويت

بيروت أوبزرفر – الكويت

هو القادم من عالم السيارات الرياضية، إلا أنه أضفى لمسة لبنانية ساحرة على مفهوم الضيافة والمطاعم، ليصبح مطعم “كستنا” الذي أسّسه في دولة الكويت أيقونة فريدة ومتألقة في هذا المجال التنافسي الكبير.

وائل شكر، مدير العلامة التجارية في شركة مكلارين للسيارات، ابن بلدة كفرزبد البقاعية، أطلق مؤخراً كافيه ومطعم “كستنا” في منطقة السالمية في مجمع تيراس. وخلال فترة زمنية قصيرة، استطاع “كستنا” أن يتبوّأ مكانةً مميزةً في سوق المطاعم الذي يشهد تنافساً حاداً وخاصة المطاعم اللبنانية.









لم يشأ شكر أن يكون مطعم “كستنا” تقليدياً ومكرراً، بل أصرَ على التميز بمؤزارة فريق عمل محترف من خلال أطباق لبنانية شهية ومُعدة بإتقان، وتصميم عصري ملائم لكافة الفئات العمرية، وألوان راقية ومريحة للنظر، بالإضافة إلى تقديم الشيشة.

ورغم تزامن إطلاق “كستنا” مع أزمة جائحة كورونا الصحية والاقتصادية، إلا أن شكر وبعزيمة وصبر استطاع أن يصمد أمام تداعيات هذه الأزمة وأن يثابر حتى تحقيق هذا الإنجاز.

وفي جعبة شكر خطط توسعية سواء داخل الكويت أو في دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى أوروبا، من خلال إطلاق فروع أخرى بنفس الجودة والمعايير.