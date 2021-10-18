بشروط إسرائيلية: العمادي يصل إلى غزة للتباحث مع حركة حماس

خاص – بيروت أوبزرفر

وصل السفير القطري محمد العمادي ونائبه إلى قطاع غزة، مساء أمس يوم الأحد، عبر حاجز بيت حانون. وقال موقع أمد الفلسطيني أن المنحة القطرية بدأ صرفها للأسر المتعففة في قطاع غزة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، وبدأت عملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري وذلك بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.









يذكر أن العمادي وقبل وصوله أجرى مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين ، وقال مصدر موثوق إن العمادي يعمل على إقناع قادة حماس في غزة بقبول الشروط الإسرائيلية للموافقة على الآلية الجديدة لإيصال الأموال القطرية إلى الفلسطينيين في غزة.

من ناحية أخرى وفيما له صلة بقضية أخرى أصدرت المحكمة الفلسطينية العليا حكمها في الحادي عشر من هذا الشهر ، وقالت أن قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات قرار سيادي حتى لا تتدخل المحكمة العليا. وقال مصدر مقرب من حماس إن نفس قرار المحكمة لا.

وقالت مصادر قضائية أن القرار الرئاسي الممهور برقم 53/2010 بشأن الانتخابات المحلية يتعارض مع القرار الحالي وتنوي حماس تقديم شكوى للوسيط المصري بهذا الشأن.