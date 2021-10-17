احتفال إسلامي سبق ليلة الزفاف.. زواج ابنة بيل غيتس من المصري نايل نصار

عقدت جينيفر، الابنة الكبرى لبيل غيتس، قرانها على خطيبها المصري نايل نصار، يوم السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في حفل زفاف بسيط في مزرعة خيولها الخاصة.

زواج ابنة بيل غيتس من نايل نصار

قصة حب طويلة جمعت جينيفر غيتس ونايل نصار لتُكلل بالزواج أخيراً، حيث أقام الزوجان زفافهما في مزرعة خيول في نيويورك، اشتراها بيل غيتس لابنته جينيفر عام 2018، بعد تخرجها في جامعة ستانفورد.









ووفقاً لموقع ET، فقد أقام الزوجان حفلاً إسلامياً خاصاً في الليلة التي سبقت الزفاف، ثم احتفلا يوم السبت باجتماع عائلي ضم 300 شخص من الأصدقاء المقربين للعروسين.

وارتدت جينيفر، البالغة من العمر 25 عاماً، فستاناً صُمم لها خصيصاً من Vera Wang، والذي تميّز بتنورة من التل، وأكمام طويلة من الدانتيل، ويقال إن فرقة الروك الإنجليزية كولدبلاي، والمغني الأمريكي هاري هدسون قد أحيوا حفل الزفاف.

ويذكر أن نايل، البالغ من العمر 30 عاماً، كان قد خطب جينيفر في يناير/كانون الثاني الماضي، وهي الابنة الكبرى لمؤسس شركة مايكروسوفت الشهير بيل غيتس.

من هو نايل نصار؟

نايل نصار هو مصري أمريكي محترف في الفروسية، إذ بدأ تعلُّم ركوب الخيل في سن الخامسة، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز من الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية (FEI) عدة مرات، كما شارك في نهائيات Longines FEI World Cup في باريس، ويدخل المنافسة بانتظام في البطولات الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن نايل وجينيفر يتشاركان حبهما للفروسية، كما أنهما تخرجا في جامعة ستانفورد، حيث حصلت جينيفر على بكالوريوس في علم الأحياء، فيما حصل نايل على بكالوريوس بالاقتصاد.

وقد وُلد نصار في شيكاغو، ونشأ في الكويت، قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا عام 2009، حيث إن والديه فؤاد نصار وإيمان حربي، مالكا شركة الهندسة المعمارية الكويتية Diwan Interiors International.