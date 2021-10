وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع.. وإليسا تغرد: “سلامة قلبك وائل، ما تشوف شر”

تعرض الفنان وائل كفوري، الجمعة، لحادث سير مروع ونقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقل الإعلامي اللبناني، يزبك وهبي.

وكشف وهبي في تغريدة على صفحته على تويتر أن كفوري أصيب برضوض على “أوتستراد جبيل” ما تطلب نقله إلى مسشتفى “سيدة ماريتيم” للعلاج.

وغردت الفنانة اليسا على حسابها على تويتر، فكتبت: سلامة قلبك وائل، ما تشوف شر🙏🙏

ونشر مغردون لبنانيون صورا على تويتر قالوا إنها للحادث الذي تعرض له كفوري.

Wael khoury got in a horrific car accident in Jbeil! 🙏🏽 allah yeshfii!#وائل_كفوري pic.twitter.com/iZdULGInFM

— HASSAN🇱🇧 (@hassgh5502) October 15, 2021