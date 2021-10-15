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“قلقون بشأن لبنان”… وزير الخارجية السعودي: المسؤولية تقع على عاتق الزعماء

October 15, 2021

رأى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن احداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء. وقال: “قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وهو يتطلب التحرك الآن”.

وفي سياق آخر، قال بن فرحان: “إيران تسرع من أنشطتها النووية وتُدخل المنطقة في مرحلة بالغة الخطورة، وسط جهود لإعادة طهران إلى الاتفاق النوويالموفع عام 2015”.




وعقد الأمير فيصل مؤتمرا صحفيا في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة، تحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.

وقال الأمير إن المحادثات بين السعودية وإيران كانت “ودية” لكنها لم تحقق تقدما ملموسا.

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