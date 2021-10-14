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الولايات المتحدة تحض على “وقف التصعيد” في لبنان

October 14, 2021

حضت الولايات المتحدة الخميس على نزع فتيل التوتر في لبنان بعد اشتباكات دامية في بيروت خلال تظاهرات ضد القاضي المكلف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين “نضم صوتنا إلى السلطات اللبنانية في دعوتها إلى التهدئة ووقف تصعيد التوتر”.




وقتل ستة أشخاص وأصيب ثلاثون على الأقل بجروح الخميس في اشتباكات مسلحة تخللها تبادل لإطلاق النار والقذائف الصاروخية تزامناً مع تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

ورفضت الولايات المتحدة تحديد الجهة المسؤولة عن أعمال العنف لكنها جددت انتقاداتها لحزب الله، المدرج على قائمة “الإرهاب” في واشنطن.

وقال برايس “يعتمد مستقبل الديموقراطية في لبنان على قدرة مواطنيها على التعامل مع المسائل الصعبة وهم واثقون بسيادة القانون”. وأردف “يجب أن يكون القضاة بعيدين عن العنف والتهديدات والترهيب، بما في ذلك تلك الصادرة عن حزب الله”.

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