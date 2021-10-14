تواصل التجاذبات على الساحة الفلسطينية قبل الانتخابات

خاص – بيروت أوبزرفر

قال توفيق الطيراوي ، القيادي البارز في حركة فتح ، إن الوضع الأمني في محافظة جنين نتيجة النشاطات الجماهيرية لحركة حماس والجهاد أسوأ بكثير. وأوضح الطيراوي أن السلطة الفلسطينية تتصدى لأنشطة حركة ة حماس ، منذ وقت طويل.









ونبه إلى خطورة محاولات حماس التي تدعم حالة عدم الاستقرار في جنين ، منبها إلى أن حركة حماس تعهدت لمصر بوقف محاولاتها لزعزعة الوضع الأمني في فلسطين، في المقابل ستكافئ القاهرة حماس بفتح حدود رفح.

من جهته قال غازي حمد ، مرشح حماس في الانتخابات العامة ، إن قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات العامة ليس بالأمر الهين على الإطلاق. وزعمت أن القرار بناء على حركة فتح تخشى الذهاب للانتخابات.

وقال حمد أن الانتخاب حركة فتح لن تحقق إلا المركز الثاني بالانتخابات ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي خاصة وأنها تتوجس من نتائج هذه الانتخابات بشدة.