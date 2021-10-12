تعليق التحقيق في انفجار المرفأ مجدداً بعد طلب زعيتر وخليل كف يد القاضي البيطار

تقرر تعليق تحقيق قضائي في انفجار مرفأ بيروت وذلك للمرة الثانية في غضون بضعة أسابيع بعد شكوى قضائية جديدة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وبالتالي لن تنعقد الجلسات التي كان من المقرر أن يستجوب فيها القاضي طارق بيطار كلا من وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق هذا الأسبوع.









وقد تقدم بالشكوى النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل الذي أصدر البيطار توقيف بحقه بعد ان تمنع ووكيله القانوني من حضور جلسة الاستجواب التي كان حددها المحقق العدلي عند الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم.