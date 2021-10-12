الدولار يقفز في السوق السوداء… وخبير يتوقع أن يبقى منحاه تصاعدياً خلال 3 سنوات

يواصل دولار #السوق السوداء ارتفاعه، وسجّل بعد ظهر اليوم 19 ألفاً و700 ليرة لبنانية، بعد أن كان صباحاً عند متوسط 19 ألفاً و500 ليرة لبنانية.

أمام هذا الارتفاع، أوضح خبير أسواق المال الدكتور فادي خلف لـ”النهار” بأنّ “منحى دولار السوق السوداء سيبقى تصاعدياً لفترة طويلة، قد تصل إلى ثلاث سنوات”.









وقال خلف لـ”النهار” إنّ “#الدولار سيواصل ارتفاعه، لأنّه تجاوز عتبة الـ15 ألفاً قبل الصيف، ولذلك سيصل نهاية العام إلى ما يُقارب الـ23 ألفاً و500 ليرة لبنانية”.

وأشار خلف إلى أنّه “بعد كلّ ارتفاع كبير، ينخفض الدولار مجدّداً لكنّه سرعان ما يعود إلى منحاه التصاعدي، وهذا ما حصل بعد تشكيل الحكومة الجديدة”.

أمّا عن البدء بتحويل الدولارات التي ترسل عبر شركات تحويل الأموال اختيارياً إلى ليرة لبنانية على أن يشتريها المصرف المركزي، أوضح خلف بأنّ “ذلك سيكون ذا تأثير محدود في الأسواق، لأنّه في ظلّ تدهور الليرة هناك علامات استفهام حول ما إذا كان الزبائن سيبادرون إلى تحويل دولاراتهم اختيارياً إلى ليرات”.

النهار