نوال الزغبي “عكس الطبيعة”

طرحت نوال الزغبي البوستر الرسمي لأغنيتها “عكس الطبيعة” عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مؤكدة أن الأغنية سيتم طرحها قريبا جدا.

وكانت نوال قد روجت قبل أيام للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغرة تويتر، وكتبت “أجي كده تيجي كدة.. عكس الطبيعة”، وبسؤالها من أحد متابعيها عن موعد طرح الأغنية، أكدت أنها ستكون متوفرة خلال الأيام القليلة المقبلة “فقط بعض اللمسات النهائية وستكون جاهزة”.









وأغنية “عكس الطبيعة” تعد الرئيسية في ألبوم نوال الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

وتحيي المطربة اللبنانية حفلا في مهرجان بابل بعد انقطاع كبير دام أكثر من 20 عاما في الشهر الجاري، وروجت لهذا الحدث بصورة وتعليق على صفحتها في إنستغرام، قائلة “أنا في انتظاركم بحماس كبير في مهرجان بابل الدولي يوم الجمعة التاسع والعشرين من أكتوبر 2021 على المسرح البابلي”.

ومن ناحية أخرى صدمت فتاة روسية متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقولها إنها ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وذلك نظرا للشبه الكبير بينهما.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو قالت فيه إنّ أسئلة عدّة تُطرَح عليها للتأكد إن كانت بالفعل ابنة نوال الزغبي، فردّت ممازحة بأنّها كذلك.

وتداول نشطاء الفيديو على نطاق واسع تحت عنوان “الروسية بنت الذهبية نوال الزغبي”، وحصد الآلاف من اللايكات والعديد من التعليقات الطريفة.

وقام محبّو الفنانة نوال الزغبي بمشاركته لتردّ هي عبر حسابها على تويتر “يا إلهي نفس الشي”، في إشارة منها إلى أنها تشبهها كثيرا.