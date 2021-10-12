إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق علي حسن خليل من القاضي طارق البيطار

اصدر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل بعد تخلف الاخير عن المثول امامه لاستجوابه كمدعى عليه في ملف تفجير المرفأ، حسبما ذكر مراسل “الجديد”

وإتهم حسن خليل بارتكابه جرائم القتل والتخريب والاحراق معطوفة على القصد الاحتمالي والاخلال بالواجبات الوظيفية.









وكشفت معلومات “الجديد” أن المحامي رشاد سلامة وكيل النائب علي حسن خليل اعترض على طريقة تبليغه لصقاً الا ان اعتراضه لم يقبل ..وسئل ان كان يريد التقدم بدفوع شكلية فقال انه استلم الملف حديثاً ويحتاج الى وقت من اجل ذلك فرفض طلبه وسئل ان كان موكله سيحضر الجلسة فقال انه يتعذر عليه التواصل معه حالياً وعلى اثر ذلك اعتبر المحقق العدلي خليل متوارياً عن الانظار واصدر بحقه مذكرة توقيف غيابياً