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إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق علي حسن خليل من القاضي طارق البيطار

October 12, 2021

اصدر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل بعد تخلف الاخير عن المثول امامه لاستجوابه كمدعى عليه في ملف تفجير المرفأ، حسبما ذكر مراسل “الجديد”

وإتهم حسن خليل بارتكابه جرائم القتل والتخريب والاحراق معطوفة على القصد الاحتمالي والاخلال بالواجبات الوظيفية.




وكشفت معلومات “الجديد” أن المحامي رشاد سلامة وكيل النائب علي حسن خليل اعترض على طريقة تبليغه لصقاً الا ان اعتراضه لم يقبل ..وسئل ان كان يريد التقدم بدفوع شكلية فقال انه استلم الملف حديثاً ويحتاج الى وقت من اجل ذلك فرفض طلبه وسئل ان كان موكله سيحضر الجلسة فقال انه يتعذر عليه التواصل معه حالياً وعلى اثر ذلك اعتبر المحقق العدلي خليل متوارياً عن الانظار واصدر بحقه مذكرة توقيف غيابياً

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