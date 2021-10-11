الخارجية الفلسطينية تحذر من سياسات الاحتلال

خاص – بيروت أوبزرفر

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل تنفيذ مخططاتها التهويدية ضد المسجد الأقصى المبارك وباحاته، بعقلية استعمارية تقوم على عمليات “القضم التدريجي” لصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.









وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين وصل الوسط نسخة منه أن سلطات الاحتلال تقوم بذلك عبر سلسلة طويلة ومُعقدة من الإجراءات والتدابير التي تُساهم في الوصول إلى هدف احتلالي واحد، وهو هدم المسجد، أو أجزاء منه، وتقسيمه مكانيا.

من ناحية أخرى وصف المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم محادثات القاهرة الأخيرة بأنها اجتماعات ناجحة. وأضاف قاسم أن مصر التزمت بربط إعادة إعمار غزة بمحافظة حماس على الهدوء وعدم التصعيد الأمني سواء في غزة أو بالمناطق الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.