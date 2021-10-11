«شقيق معاليه» مراقباً لهيئات التأمين

ذكرت صحيفة الأخبار أن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عيّن شقيقه على رأس لجنة مراقبة هيئات الضمان التي كانت ترأسها نادين حبّال بالإنابة، واستقالت لتعيين رئيسٍ أصيلٍ للجنة التي تتولّى الترخيص والإشراف والرقابة على قطاع التأمين في لبنان، وتولّي الإجراءات الإدارية المالية، واتخاذ العقوبات والإجراءات التأديبية، ورفع تقاريرها إلى وزير الاقتصاد. وتؤكد مصادر في الوزارة أنّ هناك خلافات بين أعضاء اللجنة وشقيق الوزير الذي يشغل في الوقت نفسه منصباً في مصرف «فرنسبنك».

ولاحقاً نفى المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في بيان، “ما ذكرته احدى الصحف المحلية هذا الصباح عن تعيينه شقيقه رئيساً للجنة مراقبة هيئات الضمان”.









وأكد المكتب أن “الوزير سلام حريص في أي تعيين يجريه، على احترام عامل الكفاءة أولاً وأخيراً، من ضمن التوازنات المرعية”.