اتفاق إماراتي سوري “لتعزيز التعاون الاقتصادي”

أعلنت الإمارات في بيان، الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق مع سوريا على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف قطاعات جديدة.

وكتبت وزارة الاقتصاد الإماراتية على موقع تويتر أن قيمة المبادلات غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2021 بلغت مليار درهم (272 مليون دولار).









وكان مسؤولون من البلدين قد أجروا، قبل أيام، مباحثات لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، وفق وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا).

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في العاصمة، دمشق، في ديسمبر 2018، بعد سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 على خلفية الاحتجاجات في سوريا.

ويأتي التقارب بين البلدين في ظل انفتاح عربي على سوريا بعدما قطعت العديد من الدول العربية علاقاتها معها أو خفضت تمثيلها الدبلوماسي فيها منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011.