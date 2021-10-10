المشنوق: القاضي البيطار ليس المرجع الصالح لتحقيق العدالة.. مهمته تطبيق القانون وليس تغيير الطبقة السياسية

أشار النائب نهاد المشنوق في مقابلة معه ضمن برنامج “وهلق شو” مع جورج صليبي إلى أن الغرض من طلب الإستشارة الفرنسية هو حسم مسألة المرجعية الصالحة لمحاسبة النواب والوزراء بتهمة الإخلال الوظيفي.

كما أكّد المشنوق على أن “الرعاية الفرنسية بدأت برعاية مصلحة الناس وإنتهت برعاية تثبيت الطبقة السياسية الحاكمة.”









وأضاف : “القاضي طارق البيطار قال في حديث علني أنه حان وقت تغيير المناخ السياسي وقال “أمتى بدنا نخلص من النواب” وهو يعتقد أن جزء من مهمته تغيير الطبقة السياسية في لبنان.”

وتابع النائب نهاد المشنوق: “القاضي طارق البيطار هو ليس المرجع الصالح لتحقيق العدالة، مهمته هي تطبيق القانون وعدم تجاوز الدستور وليس تغيير الطبقة السياسية.”

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