اليسا تبدع باطلالة راقية في الحفل السنوي لمؤسسة مي شدياق

أقامت مؤسسة مي شدياق May Chidiac Foundation حفلها السنوي بنسخته العاشرة لتوزيع جوائز الإعلامMCF Media Awards Ceremony 2021MTV بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية والسياسية والاجتماعية. أحيا الحفل في عيده العاشر الفنانة النجمة إليسا وشارك في الندوة الحوارية التي تخلّلته إلى جانب رئيسة المؤسسة الوزيرة السابقة د. مي شدياق كلٌّ من عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمؤسسة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار النائب السابق نايلة تويني، الوزراء السابقون زياد بارود وملحم رياشي، المؤلف والمحامي ألكساندر نجّار، مارك صيقلي المدير السابق للقناة الإخبارية France 24 والإعلامي سامي كليب.

ولأن لبنان سيبقى دائما بلد الحريات وحب الحياة بالرغم من كل الظروف الصعبة، وإيمانا منها بتخطي التحديات والاصرار على الإنجازات، احتفلت المؤسسة هذه السنة بعيدها العاشر ، فكان الحفل مزيجاً بين الإفتراضي عبر تقنية الـ WEBEX والحضوري في استديوهات الـ MTV.









قدّم الحفل الذي أخرجه المبدع باسم كريستو الاعلامي الشهير طاهر بركة مقدّم الأخبار وبرنامج الذاكرة السياسية في محطة العربية دبي ومقدمة البرامج في قناة الـ MTV رانيا زيادة أشقر.

وتخلل الحفل مجموعة من التقارير المصورة سلطت الضوء على أبرز نشاطات مؤسسة مي شدياق MCF خلال السنوات العشر الماضية والمؤتمرات التي تنظمها سنوياً FCM (Free Connected Minds)) &WOFL (Women On the Front Lines الى المركز الإعلامي التابع لها MCF Media Institute و اكاديمية ALAC وبرامج التدريب وورشات العمل التي تنظّمها بالتعاون مع المنظّمات الدولية، مروراً بحفلات الجوائز الإعلامية والشهادات الخاصة بالمكرّمين السابقين.

تضمّنَ حفل تسليم جوائز 2021 MAC أربع محطات فنية لملكة الاحساس الفنانة اليسا، التي أبدعت في اطلالة ساحرة بالاضافة الى لوحات راقصة لفرقة سامي الحاج.