جعجع: أولى نتائج الفيول الإيراني توقّف كل معامل الكهرباء!… ووهاب يرد عليه

غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على حسابه عبر “تويتر”، كاتبا: “من أولى نتائج وصول الفيول الإيراني الى لبنان و”فك الحصار الأميركي” عنه، توقُّف كل معامل الكهرباء عن الإنتاج لعدم وجود الفيول. انه فعلا لوعد صادق”.

ولاحقاً رد الوزيرالسابق وئام وهاب على جعجع فجرد قائلاً: دكتور جعجع بمحبة . كن دقيقاً من أجل مصداقيتك ليس هناك فيول إيراني بل مازوت وزع أكثره مجاناً لبعض المؤسسات ونحن أخذنا لمحطات المياه . أما حسابك مع التيار فعليك تصفيته دون كلام غير صحيح. وبالمناسبة إذا أتيت بفيول من أصحابك نحن نرحب.