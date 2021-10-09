أبواب السعودية مغلقة أمام أي اتصالات مع حكومة ميقاتي

قالت مصادر لبنانية إن محاولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطرق أبواب السعودية من أجل الحصول على دعم باءت بالفشل، وإنه بات بحكم المنتهي أن السعودية لن تساهم في تمويل حزمة الإنقاذ التي يتطلع لبنان إلى التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي، كما أنها لن تقدم أيّ دعم آخر.

يأتي هذا في وقت أعطت فيه زيارة حسين عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت مبررا قويا لموقف السعودية ووضعت ميقاتي في وضع صعب ودفعته إلى إطلاق تصريح يصف فيه المملكة بأنها قبلته السياسية والدينية، فيما بدا أن زيارة المسؤول الإيراني بمثابة انتصار لطهران في معركة الهيمنة على لبنان.









وأضافت المصادر أن السعودية قابلت مساعي مختلف الوسطاء الساعين لتغيير موقفها بشأن لبنان بالتأكيد أن الأمر محسوم، وأنه بدل أن يطلبوا من المملكة تغيير موقفها وضخ الأموال للبنان، عليهم أن يضغطوا حتى تغير الطبقة السياسية اللبنانية أداءها.

وأشارت هذه المصادر إلى أن السعودية قالت لمن زاروها باحثين عن وساطة إنها لن تدفع أموالا لتقوية حزب الله ومشاريعه وزيادة نفوذه على لبنان، وأن من يريد دعما من المملكة عليه أن يغير المعادلة القائمة على الأرض، حيث يسيطر حزب الله وإيران على القرار السياسي والعسكري والأمني في لبنان.

ووفق مصادر مختلفة فإن السعودية تقول إن شرطها لتقديم الدعم للبنان لن يتغير مهما كانت ظروف تشكيل الحكومة واسم رئيس الحكومة المكلف، والجهات الخارجية الداعمة لها، وأنه مثلما للآخرين حساباتهم فللرياض حساباتها.

ويأتي هذا كإجابة غير مباشرة على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الرياض، والتي روّجت وسائل إعلام لبنانية أن فرنسا سعت من خلالها لإقناع السعودية بالخروج من سلبيتها تجاه لبنان، والانخراط في توجه دولي لإنقاذ لبنان تحت عناوين ذات بعد إنساني لكنها تغفل الأبعاد السياسية للأزمة.

وفي محاولة لمعرفة ما إذا كان يمكن إجراء محادثات رسمية على أيّ مستوى مع السعودية استقبل ميقاتي سفير بلاده في الرياض فوزي كبارة، إلا أن الانطباعات التي خرج بها هي أن المسؤولين السعوديين لا يرغبون في أيّ اتصالات، وذلك على الرغم من تأكيدهم بأن الأمر لا يتعلق بموقف من شخص الرئيس ميقاتي، إلا أنهم يقصدون حكومته وكل ما تمثله، وذلك حتى تتغير الظروف التي تحيط بها.

وكانت فرنسا حاولت خلال المحادثات التي أجراها وزير الخارجية جان إيف لودريان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تستميل السعودية إلى المساهمة في تقديم الدعم لحزمة الإنقاذ، إلا أن الأبواب ظلت مغلقة.

ويقول مسؤولون سعوديون إن المملكة قدمت للبنان منذ توقيع اتفاق الطائف في العام 1989 أكثر من 75 مليار دولار، ولم تحظ من نظامه السياسي إلا بالجحود.