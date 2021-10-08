حماس غاضبة من مشاركة إسرائيل في اكسبو دبي 2020

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن أحد رجال الأعمال الفلسطينيين قال في جلسة مغلقة، إن حماس هددته ورجال أعمال آخرين من قطاع غزة محذرين من عدم المشاركة في معرض إكسبو 2020.









وأضاف أن حماس هددت بأن أقاربه سيدفعون الثمن إذا كانت شركته ستكون في إكسبو – دبي. جدير بالذكر أن مصدر فلسطيني قال في وقت سابق لبيروت أوبزرفر أن هناك حالة من الغضب التي تسيطر على الكثير من المسؤولين التابعين لحركة حماس بسبب مشاركة إسرائيل في هذا المعرض ، وهو ما دفع حماس لمحاولة التأثير على المشاركة الفلسطينية به ومقاطعته . وهو ما قامت به أيضا مع دولا عربية