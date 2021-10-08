حفيدة موسوليني تفوز بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات بلدية روما

أظهرت النتائج الرسمية التي نُشرت، أول من أمس (الأربعاء)، فوز راشيل موسوليني، حفيدة الزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات مجلس بلدية مدينة روما، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وفازت موسوليني، التي تنتمي إلى حزب «فراتيلي ديتاليا»، المتحدر من حزب «إم إس آي» المحافظ الجديد الفاشي – أو حزب الحركة الاجتماعية الإيطالية، بـ8 آلاف و264 صوتاً.









في مقابلة مع صحيفة «لا ريبابليكا»، قالت موسوليني إنها تعتقد أن الناخبين كانوا يركزون بدرجة أقل على اسم عائلتها وأكثر على «مبادراتها» أثناء خدمتها في مجلس المدينة.

وأضافت: «في المدرسة كانوا يشيرون إلى بسبب عائلتي، لكن بعد ذلك ظهرت شخصيتي الحقيقية لذا استطعت تجاوز آثار حملي لهذا اللقب، مهما كان الأمر مرهقاً».

وعن رأيها في الفاشية، قالت للصحيفة الإيطالية: «للتعامل مع هذا الموضوع، نحتاج إلى الحديث حتى صباح الغد».

ولم تكن راشيل موسوليني أول حفيدة للديكتاتور الإيطالي تدخل السياسة. شغلت أختها، أليساندرا موسوليني، عضواً في البرلمان داخل تحالف سيلفيو برلسكوني اليميني المركزي، شعب الحرية، وكانت أيضاً عضواً في البرلمان الأوروبي.