أيام قليلة ويبدأ عرضه.. كل ما تريد معرفته عن الجزء الأخير من مسلسل “الهيبة”

شوّق الممثل السوري تيم حسن جمهور ومحبي مسلسل الهيبة والذين ينتظرون الجزء الخامس والأخير “الهيبة جبل”، وذلك من خلال نشره فيديو ترويجياً قال فيه بعضاً من مصطلحاته الشهيرة التي استخدمها طيلة الأجزاء السابقة.

مسلسل الهيبة جبل

وظهر جبل شيخ الجبل في الفيديو الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو جالس على كرسي، وتحدث عن مصطلحاته الشهيرة قائلاً: “لما الهمّ ركبكون قلت ما تهكلوا للهم وراح، ولما لبست عباية بيّي قلت منتهية وتمّ، ولمّا كان كابوس مثل القبر قلت أرميها ع الله وانزاح الكابوس، ولما الشر صار بنص الدار قلت فرج وصار”.









وأضاف: “وهلأ عالتوديعة بعون الله، ويا غضب الله، ويا صبر الله، ويا أمر الله، رح اعرف شو أختار”.

لأول مرّة يتم تصوير الهيبة خلال فصل الصيف

بدأ فريق عمل مسلسل الهيبة جبل في تصوير أحداثه، في مايو/أيار 2021، في قرية فالوغا في قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، ما يعني أننا سنشاهد لأول مرة الهيبة بحلّة صيفية، على عكس ما اعتدنا مشاهدته في الأجزاء الـ4 السابقة من المسلسل الذي صُور بأجواء شتوية.

كما حظرت الشركة المنتجة للمسلسل دخول الكاميرات أو الصحافة إلى موقع التصوير لضمان عدم تسريب أي مشهد للعمل.

قصة مسلسل الهيبة جبل

من جهتها كشفت شركة “الصبّاح إخوان”، منتجة لمسلسل الهيبة جبل ، عن الإعلان الترويجي الأول لمسلسل “الهيبة-جبل” الذي شدّ حماس المتابعين، لاحتوائه على معارك بين جبل ورجاله وبين عناصر من تنظيم داعش.

وظهر تيم حسن في البرومو وهو يتكلم عن أنه القائد في المعركة، والقائد لا يجوز له أن يقلل من قيمة خصمه، دولة إسلامية؟ عراق، شام، يجب مواجهة الخصم وتسميته باسمه.

في الوقت الذي انتشرت فيه بعض الشائعات التي تتحدث عن حذف شخصية “صخر” -يقوم بدوره أويس مخللاتي- شقيق جبل، وأنّ المسلسل سيبدأ من أحداث وفاته.

في حين طلبت شركة الصباح من المتابعين أخذ نفس عميق لأن جبل شيخ الجبل قد وصل.

وكان مخرج العمل السوري سامر البرقاوي قد كشف في وقت سابق عن بعض ملامح مسلسل الهيبة جبل، مؤكداً أنه سيُقدّم صورة جديدة ومختلفة للجمهور عما اعتادوا عليه في الأجزاء السابقة.

أبطال مسلسل الهيبة جبل

بالطبع سيبقى كل من تيم حسن ومنى واصف ركنين أساسيين في العمل، كما سيبقى الممثل عبده شاهين بأداء دوره في الهيبة، بينما انسحب الممثل السوري أويس مخللاتي من المشروع، بسبب خلافاته مع الشركة المنتجة.

أما البطل المضاد لجبل فسيأخذ دوره هذا العام الممثل السوري عبد المنعم عمايري، الذي أكد في لقاء سابق أنه متحمس للغاية لخوض هذه التجربة، خصوصاً أنه يحب حسن ويحترمه للغاية على المستوى الشخصي والأخلاقي والإنساني.

أما البطولة النسائية فكانت هذا العام من نصيب اللبنانية إيميه صياح، لتصبح البطلة الخامسة للمسلسل، بعد كل من نادين نسيب نجيم بطلة الجزء الأول، ونيكول سابا بطلة الجزء الثاني، وسيرين عبد النور بطلة الجزء الثالث، وديمة قندلفت بطلة الجزء الرابع.

من هي إيميه صياح؟

قبل أن تصبح إيميه صياح ممثلة كانت قبل ذلك إعلامية، إذ درست في كلية الإعلام، وحازت شهادة دراسات عليا من الجامعة الأمريكيّة في بيروت، ثم عملت في قناة MTV اللبنانية مدة 4 سنوات مقدمة نشرة الأخبار الجوية، وقدمت بعض الحلقات والمهرجانات الخاصة.

أول أدوارها الفنيّة كان في المسلسل اللبناني “وأشرقت الشمس” في العام 2013، الذي أدت فيه شخصية جلنار، إلى جانب رولا حماة، ونهلة داوود، ويوسف الخال، وغسان صليبا.

بعد ذلك تمكّنت إيميه من خطف الأضواء نحوها من خلال تقديمها لبرنامج The Voice في جزأيه الثاني والثالث، ومن ثم مشاركتها في التمثيل في مسلسلات سوا وأوركيدا وحدوتة حبّ، وفيلم زفافيان.

موعد عرض الهيبة جبل

سيبدأ عرض مسلسل الهيبة جبل في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك على منصة شاهد، فيما سيبدأ عرضه على قناة MBC1 في اليوم التالي، 18 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويعتبر مسلسل الهيبة -المصنف بفئات الدراما والرومانسيّة والأكشن والإثارة والجريمة- واحداً من أكثر المسلسلات مشاهدة، لاسيما في أجزائه الثلاثة الأولى، التي عُرضت خلال أشهر الصوم، وسيكون هذا الموسم هو الأخير من المسلسل بعد (الهيبة 1، الهيبة العودة، الهيبة الحصاد، الهيبة الرد).