“شمس الغنية” تجتاح عربياً.. معجبوها في المغرب يطلقون تحدياً جديداً لـ ساحر قلوب في حب #نجوى_كرم

اطلق محبو ومعجبو شمس الاغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم المغربيين تحدي جديد لاغنيها التي حملت عنوان ساحر قلوب التي تصدرت الترند على مدى اسابيع في اليوتيوب وتويتر، وقد تضمن التحدي من فانز المغرب :”مافينا نفوّت فرصة نعبّر فيها عن محبّتنا الك من المغرب حابّين نطلق Challenge لغنية “ساحر قلوب” ومنسمّي فانز الجزائر @NK_AlgerianFans وفانز تونس @nkfanstunisia“.

والمعروف ان فانز المغرب يحتفون بشمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم خلال زياراتها للمغرب ويقيمون احتفالات خاصة بالاستقبال بدءً من المطار وحتى مقر اقامتها كما عمدوا بآخر زيارة الى تنظيم حفل جمعوا فيه كل المعجبين وقدموا لها الهدايا وباقات الورود والتقطوا معها الصور التذكارية.









وردت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم على الفانز المغربي :”هيدي المغرب وهلها الميانين فرح وكيف”.

واجتازت ساحر قلوب المليونين واكثر من 280 الف بنسبة عدد المشاهدات على قناة روتانا في اليوتيوب.