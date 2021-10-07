مسلسل “البريئة” يتصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة…وكارمن بصيبص تسعى لإثبات براءتها

استطاع مسلسل “البريئة” الذي بدأ عرضه أخيراً عبر منصة “شاهد” جذب الجمهور منذ الحلقة الأولى لمتابعة أحداثه المشوقة التي تعتمد على الإثارة والغموض، ومتابعة شخصية بطلة المسلسل كارمن بصيبص بدور ليلى التي تبحث عن براءتها، بعدما وجدتها الشرطة في منزل حبيبها السابق المقتول والموضوع بجانبها وهي في حالة إغماء. وبسبب هذا الحادث يطلّقها زوجها ويرتبط بعدها بأعز صديقاتها، فتجد نفسها وحيدة وتعمد إلى إثبات براءتها لوحدها بعد أن ظُلمت بجريمة قتل لفّقت لها.

وحظي المسلسل الذي يعد بأنه دراما قصيرة ويتألف من 15 حلقة بأصداء إيجابية ونسبة مشاهدة عالية مكّنته من أن يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة واحتل المراتب الأولى في كل من لبنان وتركيا والأردن والإمارات.

ويضم المسلسل مجموعة من ألمع الممثلين اللبنانيين وأبرزهم كارمن بصيبص وبديع أبو شقرا ويورغو شلهوب وتقلا شمعون وساشا دحدوح وإيلي متري وجورج شلهوب وإيلي شوفاني وسواهم، وهو من كتابة مريم نعوم وإنتاج شركة “إيغل فيلمز” وإخراج رامي حنا الذي نجح في إظهار ملامح كارمن بشخصية ليلى، حيث ظهرت بحالة سيئة بعد خروجها من الحبس بعد 8 سنوات فأصبحت امرأة لا تهتم بشكلها وهدفها الأول والأخير منصبّ على إثبات براءتها للناس ولابنتها الوحيدة لتتمكن من استعادتها لاحقاً.









ويلعب الممثل بديع أبو شقرا دور المحقق جاد، وهو شخص صارم وقد حصل ظرف في حياته مشابه لما حدث في قضية ليلى، ولديه شعور قوي بأنها بريئة ومن هنا يستعد لمساعدتها لإثبات براءتها.