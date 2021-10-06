أدوية علاج السرطان الى لبنان قريبا… هذا ما أوضحه أبيض

أعلن وزير الصحة فراس أبيض أن “عدم توفر الكثير من ادوية السرطان والامراض المستعصية في لبنان ناتج عن اسباب متعددة، أهمها عدم توفر ما يكفي من مال الدعم لاستيراد الكميات المطلوبة، وخلال الاسبوعين الماضيين، وبعد اجتماعات مكثفة مع الاطراف المعنية، توصلنا الى انفراج قريب في هذا الملف”.

وفي تغريدة له على “تويتر” أضاف أبيض: “سيتم في الايام القليلة القادمة تحويل المبالغ المطلوبة من مصرف لبنان الى شركات الادوية في الخارج، وستبدأ دفعات من أدوية علاج السرطان بالوصول الى لبنان قريبا. هذا جزء من الحل، ويبقى العمل على التاكد من منع تهريب او تخزين الدواء والتأكد من وصوله الى من هم بأمس الحاجة اليه”.