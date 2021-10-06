نجوى_كرم عن #إكسبو_2020_دبي: “نموذج حضاري للتبادل الثقافي ونقل الخبرات”!

عبَّرت الفنانة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن سعادتها الشديدة بمعرض إكسبو 2020، الذي يقام في دولة الإمارات حالياً، بمشاركة 192 دولة، مشيرة إلى أنَّه يُعَدّ من أكبر المعارض التي تقام في العالم من أجل التبادل الثقافي ونقل الخبرات.

وأكّدت في تصريحات خاصّة لإحدى المحطات التلفزيونية اللبنانية، على أنَّ معرض “إكسبو دبي” يُعتبر نموذجاً حضارياً لكل من يشاهده في العالم، وليس فقط بالشرق الأوسط.









وكانت شمس الأغنية قد وجّهت رسالة لدولة الإمارات يوم الإفتتاح، قالت فيها: “لم تَعِد إلا لِتُوفي بوعدها.. أكرم الله حُكّاماً، يعزّزون أهلهم وأرضَهم بالكرامة.. #إكسبو_2020_دبي، وأرفقتها بأغنيتها “زايد مجدها” التي قدّمتها مطلع العام الجاري كعربون محبّة من لبنان إلى الإمارات.