الشاب Mo مرعب.. نجم كرة سلة من عكار يسطع في سماء دالاس، فهل يستدعيه الاتحاد اللبناني لمنتخب الشباب!

بيروت أوبزرفر – دالاس – الولايات المتحدة

محمد مرعب “Mo”، شاب لبناني طموح من بلدة البيرة عكار ويقيم في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية حيث ولد وترعرع، عمره ١٦ عاماً، وهو إبن شقيق الزميل المحامي والصحافي باسل مرعب، نجم واعد في كرة السلة ويسلك طريق الاحترافية منذ صغره على يد أفضل المدربين الأميركيين الذين صقلوا موهبته بجدّية وإتقان.









شارك في العديد من البطولات المدرسية والمحلية في مدينة دالاس ونال جوائز وميداليات عديدة تكريماً لأدائه البارز في لعبة كرة السلة كلاعب ارتكاز وتميّزه في الرمية الثلاثية الحاسمة.

بدأ مبكراً بتلقي العروض للانضمام لنوادٍ أميركية عريقة بعد تخرجه من الثانوية العامة ودخوله الجامعة.

ورغم بعده عن الوطن الأم، إلا أنه يفخر بلبنانيته ويطمح لتحقيق الإنجازات عبر الانضمام لمنتخب لبنان لكرة السلة لفئة الشباب والمشاركة في بطولات عربية وآسيوية ودولية، فهل يستدعيه الاتحاد اللبناني لأداء التجارب والاستفادة من خبراته؟