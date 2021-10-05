السماح بدخول الإسرائيليين إلى دبي دون الحاجة لتأشيرة

كشفت وزيرة إسرائيلية، عن قرار بالسماح للإسرائيليين بدخول الإمارات دون تأشيرة، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وذكرت وزيرة داخلية الاحتلال، إيليت شكيد، إنها والجانب الإماراتي اتفقا على دخول الإسرائيليين إلى أبوظبي دون تأشيرة، ابتداء من العاشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري.









وأوضحت الوزيرة أن إعفاء الإسرائيليين من استصدار التأشيرة لدخول الإمارات، يأتي عقب جولات من المباحثات والاتفاقيات المشتركة التي أنجزت خلال اليومين الماضيين.

وحضرت الوزيرة شكيد افتتاح معرض “إكسبو دبي 2020″، الذي خصص فيه جناح ضخم للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شكيد: “نتحدث عن اتفاق متبادل. إذا استمر الانخفاض في معدلات الإصابة بالفيروس، فإن إسرائيل ستفتح الأجواء في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر للسياح المطعمين”.

ومنذ اتفافية التطبيع المبرمة بين الطرفين في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، تطورت العلاقات الإسرائيلية الإماراتية إلى نحو غير مسبوق، وبات التنسيق بينهما حاضرا في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والرياضية، وغيرها.