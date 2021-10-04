الصبيحي بعد لقائه علم الدين ومرعب: لبنان وجهة الكويتيين الأولى ونطلب من حكومة ميقاتي دعم وتشجيع وتيسير مشاريعنا واستثماراتنا

بيروت أوبزرفر – الكويت

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية التميّز الإنساني الكويتية السيد/ خالد محمد الصبيحي، الحاج عبد الغفور علم الدين رئيس صندوق زكاة المنية في شمال لبنان والمحامي والصحافي باسل مرعب، في مكتبه في مقر الجمعية في الكويت.









وجرى خلال اللقاء بحث كيفية إعادة إحياء الاستثمارات الكويتية في لبنان وتشجيعها والتي توقفت بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان منذ عام ٢٠١٩.

وأشار الصبيحي إلى أن لبنان هو الوجهة الأولى للخليجيين عامةً والكويتيين خاصةً، سواء على صعيد السياحة أو الاستثمار، وهو بلد غنيّ يعجّ بالموارد الطبيعية والأماكن الخلّابة، مضيفاً أن التكاتف بين الخليجيين واللبنانيين من شأنه أن يسهم في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية وضخّ الاستثمارات وبناء المشاريع التجارية والخيرية، وإعادة تصويبها باتجاه لبنان.

وأكد الصبيحي أن عمق العلاقات التاريخية المميزة بين لبنان والكويت هو محطّ أنظار كافة شعوب المنطقة، آملاً من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دعم وتشجيع وتيسير استثمارات ومشاريع الكويتيين وتوفير الأمن والاستقرار.