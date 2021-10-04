“حزب الله” يمضي بحربه ضد البيطار: أميركا “تغطيه”

يمضي “حزب الله” في معركة شعبية ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، باتهامه بتلقي دعم من الولايات المتحدة، وهو ما يضرب أي محاولة لاعادة تعويم مهمته بعد تعليق عمله إثر دعوى النائب نهاد المشنوق لاستبداله بآخر.

والحال ان الحزب، فتح معركة جديدة، بتحويل ملف البيطار الى قضية رأي عام لدى جمهوره، رداً على الدعم الشعبي الذي حازه البيطار من مؤيدي خصوم الحزب إثر تعليق عمله.









وبعد اعلان عضو في لجنة الخارجية في الكونغرس الاميركي عن دعم لمهمة البيطار، انتقد النائب حسن فضل الله هذا الدعم، وقال في تصريح انه يدين موقف نائب في الكونغرس من التحقيقات، “لما يشكله من اعتداء على السيادة”، مطالباً بموقف رسمي “لا يسمح بالاستحابة للاملاءات الاميركية”.

ونشطت حملة معارضة للبيطار وتتهمه بالعمالة للولايات المتحدة و”الفساد”.. بذلك، استطاع الحزب أن يحشد معركة رأي عام مقابلة في مواجهة البيطار.

واضحة القصة ان طلع البيطار عميل امركاني#الأميركي_مغطي_بيطار — MJ (@mjchouaib) October 3, 2021

رفضاً للتدخل الأميركي الصارخ في قضية وطنية لبنانية بحجم كارثة المرفأ، ولمحاولة حرف التحقيق وتسييسه حسب المشيئة الأميركية، ندعوكم للتغريد ضمن هاشتاغ: #الأميركي_مغطي_بيطار الليلة الساعة التاسعة على شبكات التواصل الاجتماعي — Ali Anbar (@AliAnbarr) October 3, 2021

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