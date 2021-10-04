تصنيف جديد لأفضل 10 شركات طيران في العالم… القطرية الأولى و”الامارات” في المرتبة الرابعة

للعام السادس على التوالي، تربعت القطرية على عرش أفضل خطوط طيران في العالم للعام 2021، في أحدث تصنيف أصدرته شركة “سكاي تراكس” البريطانية المتخصصة في عالم الطيران.

وفي التصنيف، ظهرت الخطوط الجوية السنغافورية في المرتبة الثانية، محافظة على ذات ترتيبها منذ 2019.









وفي المركز الثالث، ظهرت شركة “أول نيبون إيرويز” اليابانية، والمعروفة اختصارا باسم “ANA”، في ذات المرتبة لعام 2019.

وجاء طيران الإمارات في المركز الرابع، متقدما مرتبة واحدة عن تصنيفه في المركز الخامس في 2019.

وفي المركز الخامس، ظهرت الخطوط الجوية اليابانية، والتي كانت في المرتبة 11 في تصنيف 2019.

وظهرت خطوط “كاثي باسيفيك” التابعة لهونغ كونغ في المركز السادس، متراجعة عن 2019 بمرتبتين.

كما ظهرت شركة “إيفا إير” التايوانية في المركز السابع، متراجعة مرتبة واحدة عن تصنيف 2019.

وجاءت خطوط “كانتاس” الجوية الأسترالية في المركز الثامن، محافظة على تصنيفها في 2019.

وكان المركز العاشر من نصيب الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس”، والتي تمكنت من تحقيق قفزة هائلة، بعد أن كانت في المركز 23 في 2019.

كما ظهرت مجموعة دول عربية وشرق أوسطية ضمن أفضل 100 خطوط جوية لهذا العام، بينها التركية التي ظهرت في المركز 17.

وظهر طيران الاتحاد الإماراتي في المرتبة 21 من التصنيف، تبعته الخطوط السعودية في المركز 26.

وأعدت “سكاي تراكس” التقرير بالاعتماد على استطلاعات رأي أجرتها على مدى 23 شهرا، ما بين سبتمبر 2019 ويوليو 2021، بالتركيز على عدة جوانب مرتبطة بالسفر على متن خطوط جوية مختلفة.