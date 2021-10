بالصور: “نظامين للدفاع الجوي”.. الإستخبارات الأميركية تكشف ما قد يملكه حزب الله

نقل موقع “INTELSky” عن الإستخبارات الأميركية إشاراتها إلى أن “حزب الله قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي ويمكن تفعيلهما قريبًا، وهما “بافار -373” إيراني الصنع، و “بانتسير” روسي الصنع.

ولفت الموقع إلى أنه يتم جمع بيانات الطائرة “بوينج RC-135U” التابعة للقوات الجوية الأميركية (64-14849 ، AE01D5)، والتي تمتلك نظام “HOMER61 Combat Sent” لجمع المعلومات الاستخبارية الفنية عن أنظمة رادار الخصم، من أجل تطوير مستقبلات تحذير الرادار الجديدة أو المطورة، وأجهزة التشويش على الرادار، والشراك الخداعية ، والصواريخ المضادة للإشعاع الموجودة في لبنان وسوريا.

🇺🇸 USAF Boeing RC-135U (64-14849, AE01D5) as HOMER61 Combat Sent is designed to collect technical intelligence on adversary radar emitter systems. Its data is collected to develop new or upgraded radar warning receivers, radar jammers, decoys, anti-radiation missiles🇱🇧 🇸🇾 https://t.co/ciMt5kHZQV pic.twitter.com/G0r6RS98Gr

