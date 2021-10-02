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بالصور: “نظامين للدفاع الجوي”.. الإستخبارات الأميركية تكشف ما قد يملكه حزب الله

October 2, 2021

نقل موقع “INTELSky” عن الإستخبارات الأميركية إشاراتها إلى أن “حزب الله قد يمتلك نظامين للدفاع الجوي ويمكن تفعيلهما قريبًا، وهما “بافار -373” إيراني الصنع، و “بانتسير” روسي الصنع.

ولفت الموقع إلى أنه يتم جمع بيانات الطائرة “بوينج RC-135U” التابعة للقوات الجوية الأميركية (64-14849 ، AE01D5)، والتي تمتلك نظام “HOMER61 Combat Sent” لجمع المعلومات الاستخبارية الفنية عن أنظمة رادار الخصم، من أجل تطوير مستقبلات تحذير الرادار الجديدة أو المطورة، وأجهزة التشويش على الرادار، والشراك الخداعية ، والصواريخ المضادة للإشعاع الموجودة في لبنان وسوريا.




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